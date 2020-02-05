Финалисты разыграли награды первенства по баскетболу

На базе лунинецкой СШ №4 собрались финалисты районного первенства по баскетболу «3х3», которое впервые проходило в рамках районной спартакиады учащихся.



В борьбу вступили 6 команд — СШ № 2 и № 4 г. Лунинца, СШ №1 и №2 г. Микашевичи, Лунинецкой гимназии и Дятловичской СШ.



Все поединки проходили в напряженной борьбе. Свидетельством тому служит то, что из 11 игр 6 завершились овертаймами. В полуфинальных встречах спортсмены СШ №1 г. Микашевичи взяли верх над хозяевами (14:12), а гимназисты уступили дятловчанам (4:15).



В матче за третье место воспитанники Николая Кузьмича из СШ №4 переиграли представителей гимназии (14:12). Интересным и зрелищным запомнился болельщикам поединок за главный кубок с участием команд Дятловичской СШ (тренер Виктор Конопацкий) и микашевичской СШ №1 (тренер Николай Клевжиц). Деревенские спортсмены переиграли горожан со счетом 13:11.

