Интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки не снижается

В Вооруженных Силах Республики Беларусь продолжается комплексная проверка. Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марши в назначенные районы и приступили к оборудованию позиций, экипажи вертолетов Ми-8, Ми-24 и истребителей МиГ-29 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродромах базирования.

Проведение такого рода мероприятия позволит осуществить проверку и подготовку боевых расчетов и экипажей, выполняющих задачи по охране Государственной границы в воздушном пространстве, а также повысить слаженность действий разнородных формирований.

Воинские части и подразделения 6-й, 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад на полигонах проводят упражнения контрольных стрельб из танка штатным снарядом и стрелкового оружия в различное время суток.

В ходе проводимых мероприятий задействованы Обуз-Лесновский, Гожский, Борисовский и Осиповичский полигоны.