Лунинчанину, сбившему велосипедиста, грозит срок

4 декабря 2019 года около в 7 часов 45 минут утра в состоянии алкогольного опьянения житель Лунинецкого района совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении, и причинил ему тяжкие телесные повреждения.

В ходе проверки установлено, что в это время виновник аварии должен был находиться на рабочем месте и выполнять обязанности сторожа. Но он оставил свой «пост» до момента прибытия работника, который должен был его сменить.



Нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения является нарушением требований Директивы №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», которой установлена ​​обязанность нанимателя привлечь пьяниц к дисциплинарной ответственности за распитие спиртных напитков, вплоть до увольнения. После направления прокурором постановления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении сторожа с нарушителем расторгли трудовой договор.

— Не знаю, что на меня нашло, никогда раньше не садился пьяным за руль, — оправдывался 56-летний мужчина. — Если бы был трезв, то не превысил бы скорость, вовремя заметил велосипедиста и совершил необходимый маневр…



Мужчина признал свою вину и погасил частично моральный ущерб пострадавшему, но тот заявил иск на сумму 35 тысяч рублей.



Уголовное дело передано районным отделом Следственного комитета в прокуратуру. Прокурор района Сергей Горошко, учитывая обстоятельства совершения преступления, его тяжесть и личные данные обвиняемого, санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.