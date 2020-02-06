Лунинецкий хлебозавод предоставил на дегустацию 4 новых изделия

Динамичное развитие рынка требует от производителей разнообразной и качественной продукции, способной удовлетворить самые высокие запросы потребителей. С этой целью руководство и ведущие специалисты ОАО «Брестский пекарь», в состав которого входит и наш хлебозавод, внимательно следят за всеми новинками. Лучшее стремятся внедрить, постоянно ищут пути улучшения качества традиционных сортов, а также разрабатывают и внедряют в производство новые виды. Этому способствуют и дни качества, которые проходят ежеквартально.



Как сообщил генеральный директор ОАО «Брестский пекарь» Олег Нестерук, готовясь к очередному мероприятию в Лунинце, хлебазаводские лаборатории в течение определенного времени разрабатывали новые сорта хлеба с применением солода ржаного зернового, кондитерские и булочные изделия — с применением молочно-шоколадной пасты производства Столинского хлебозавода, а также другие новинки.



Перед участниками семинара стояла непростая задача — продегустировать и оценить 29 видов новых изделий. Заведующая лабораторией Лунинецкого хлебозавода Людмила Брезина вместе с инженером-технологом Татьяной Зубко, экономистом по труду Татьяной Антонян и кладовщиком Ириной Макаровой озвучивали и демонстрировали «новинки». Внимание обращали на форму, поверхность, вид в разрезе, структуру, консистенцию ингредиентов, запах и вкус. Представители заводов защищали свою продукцию, убеждая, почему именно она должна появиться в магазинах и понравиться покупателям. В числе преимуществ отмечали — полезность, низкокалорийность, цену и даже интересный маркетинговый ход — «модный» черный цвет.



Заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич отметил, что предоставленные новинки хлеба зернового — неплохие по вкусу, но, по его мнению, являются изделиями «короткого срока жизни» и нацелены больше на то, чтобы удивить. Сам он предпочитает традиционные сорта, поэтому хлеб с добавками не очень привлек. Что касается сладостей, то ему понравились 5 продуктов, на которые бы он обратил внимание не только как покупатель, но и как продавец магазина. В эту пятерку вошел и мармелад в шоколадной глазури Лунинецкого хлебозавода. Также на дегустацию местные пекари-кондитеры представили хлеб «Любительский», мармелад (фруктовый) и рулет «К утреннему чаю».

