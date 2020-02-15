Лунинетчина отмечает очередную годовщину вывода войск из Афганистана

У памятника погибших землякам в Лунинце прошел митинг-реквием с участием воинов-интернационалистов, представителей местной власти, трудовых коллективов, общественных организаций, молодежи. Под мирные залпы к подножию легли венки и живые цветы…

Торжественная часть состоялась в кинотеатре «Октябрь». Искренние слова поздравлений прозвучали от председателя районного Совета депутатов Виктора Рафаловича. Вместе с благодарностью за мужество и верность присяге, Виктор Анатольевич поименно вспомнил уроженцев Лунинетчины, которые погибли в годы войны в Афганистане. Их память почтили минутой молчания…



Ряд воинов-интернационалистов награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами, нагрудными знаками и ценными подарками.

К боевым товарищам обратился лидер афганского движения в регионе Николай Ковалец. От него эстафету поздравлений переняли руководители других общественных объединений — профсоюзов, совета ветеранов, офицеров, пограничников. Прекрасным дополнением к торжеству стал концерт художественной самодеятельности.





