Масленичные гуляния пройдут в Лунинце 1 марта

На площади Ленина с 11 до 14 часов можно будет весело отдохнуть, поеть вкусных блинчиков и принять участие в сожжении чучела, которое символизирует уходящую зиму.
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