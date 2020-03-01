Масленичные гуляния пройдут в Лунинце 1 марта

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На площади Ленина с 11 до 14 часов можно будет весело отдохнуть, поеть вкусных блинчиков и принять участие в сожжении чучела, которое символизирует уходящую зиму.