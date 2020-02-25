Мужчина на «миллион»

Конкурсно-развлекательная программа среди работников РУПП «Гранит» прошла во Дворце культуры предприятия. Заявки об участии в этом творческом мероприятии подали представители: цеха горного – Сергей Таболич, автотранспортного парка – Сергей Щур, дробильно-сортировочного завода – Андрей Шевчик, цеха буро-взрывных работ – Адам Ярмолич и электроцеха – Николай Шоломицкий.

На снимке: Адам Ярмолич с женой Татьяной и сыновьями.

Конкурсанты подарили зрителям настоящий праздник креатива и творчества. Они в который раз продемонстрировали, что на РУПП «Гранит» работают не только профессионалы, которые искренне любят свое непростое дело, но и очень талантливые люди. Горожане с помощью стихотворений, песен и видеофильмов рассказали о себе, своих каждодневных обязанностях и близких людях в традиционной «визитке». Отличные знания истории предприятия и особенностей своей профессии продемонстрировали мужчины в интеллектуальном конкурсе, не теряясь даже при каверзных вопросах ведущих. Бурными аплодисментами благодарил зрительный зал за поздравления с 45-летием предприятия: отпраздновать юбилей планируется осенью этого года. Самые теплые слова большому, дружному коллективу высказали певцы Дима Билан (Сергей Таболич), Стас Михайлов (Андрей Шевчик) и Фредди Меркьюри (Адам Таболич), телеведущий Дмитрий Дибров (Сергей Щур) и историк моды Александр Васильев (Николай Шоломицкий).

Во время четвертого тура «Гламурный батальон» участникам представилась возможность продемонстрировать свой рабочий костюм или предложить собственный вариант. Кто бы мог подумать, что «гранитовские» мужчины могут так основательно, но, вместе с тем, не без юмора подойти к этому вопросу. При создании сценического образа в ход пошли не только спецодежда, имеющаяся на «вооружении» работников, но и старые шины, шланги и другой подручный материал.

Очень трогательно звучали и песни, исполненные в финальном этапе конкурса на свой лад и посвященные своим профессиям. Участникам помогали инсценировать их коллеги по цеху и подразделению.

По итогам состязания все, кто выступал на сцене вместе с конкурсантами – представители групп поддержки – получили призы. За помощь в творческом развитии работников дипломами и ценными подарками наградили начальников: цехов – горного Алексея Дичковского и буро-взрывных работ – Юрия Жуковского, производства дробильно-сортировчного завода Владислава Дворника, автотранспортного парка Фрола Кулакевича и электроцеха Семена Левковича.

Диплома Лауреата I степени удостоен Адам Ярмолич, который также завоевал титул «Мистер Креативность». На второй позиции разместился Сергей Щур. Он же отмечен званием «Это профи». Третье место у Сергея Таболича, который проявил себя самым эрудированным среди конкурсантов. Невозможно было устоять перед обаянием Николая Шоломицкого ( к его подаркам присоединился специальный приз от генерального директора) , а «Настоящим мужчиной» назван Андрей Шевчик.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.