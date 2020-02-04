МВД объявляет конкурс

Министерство внутренних дел объявило о проведении ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск.

Решением конкурсной комиссии в 2020 году введены четыре дополнительные номинации («Сообща против наркоугрозы», «На малой родине служу», «Спорт и службу совмещая», «Бережем милиции славные традиции»), в которых могут принять участие редакции средств массовой информации и сайтов, авторы сценариев/ведущие телерадиопрограмм по представлению руководителей СМИ, авторы материалов в печатных СМИ и интернете. Более подробная информация размещена на сайте МВД Республики Беларусь.