Наш земляк стал одним из руководителей Бреста

Уроженец Микашевич Андрей Филанович возглавил администрацию Московского района Бреста. Согласие на его назначение дал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

После окончания Столинского сельскохозяйственного техникума наш земляк начал трудовой путь юрисконсультом на РУПП «Гранит». Работу совмещал с учебой в Брестском государственном университете им. А.С. Пушкина, а позднее – в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Почти два года выполнял обязанности заместителя председателя Микашевичского горисполкома. С 2007-го Андрей Андреевич занимал различные должности в Брестском горисполкоме.

На снимке: глава администрации Московского района Бреста Андрей Филанович, председатель Комитета государственного контроля Витебской области Вадим Зарянкин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

Фото с официального интернет-портала Президента Республики Беларусь.