Окружающая среда – это мы с вами!

Очередной 6-ой школьный день в гимназии им. В.И. Недведского посвятили воспитанию у учащихся интересов к особенностям национальной природы, ее красоте, богатству и неповторимости.

Учительница начальных классов Ирина Федорович пригласила девочек и мальчиков из 1-4 классов на беседу, посвященную домашним питомцам. Много познавательного узнали учащиеся 5-7 классов во время викторины «Заповедники Беларуси», организованной преподавателем физической культуры и здоровья Алиной Протасеня. К слову, особое внимание во время мероприятия уделили так называемым «юбилярам» – 80-летнему Государственному парку «Беловежская пуща» и 95-летнему Березинскому биосферному заповеднику.

А вот гимназисты-старшеклассники соревновались в конкурсно-игровой программе «Экоэрудит»: ее подготовила учитель русского языка и литературы Елена Жуковская. В ходе ее подростки не только об актуальных экологических проблемах нашей планеты, но и о способах, благодаря которым каждый человек может помочь ей.