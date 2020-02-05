Первенство СДЮШОР прошло в Лунинце

На соревнования собрались мальчики и девочки, из числа тех, кто делает первые шаги на спортивной дорожке и знакомиться с легкой атлетикой. На старт вышли ученики 3-6 классов.



В беге на 30 метров победителями в своих возрастных групп стали Дарья Васюкова, Евгений Тельпук, Карина Золотарева, Артем Абрамчук, Денис Воронич, Юлия Жуковская. В прыжках в длину лучшие результаты показали Андрей Гецман, Анна Чирец, Роман Касперович, Марианна Шкут, Денис Воронич и Валерия Богдан. Самые быстрые секунды в барьерном дисциплине — у Ильи Батурина, Юлии Самандык, Павла Дубойского и Юлии Жуковской. В метании мяча определились Кирилл Кохович и Ангелина Калугина.



В эстафете недосягаемыми для соперников стали ученики лунинецкой СШ №1. На втором месте — СШ №2, на третьем — Язвинской СШ.