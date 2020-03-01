Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь провел прием на Лунинетчине

Диалог Максима Рыженкова с заявителями длился около 7 часов. За это время обсудить свои проблемы с Максимом Владимировичем смогли более 20 жителей нашего района. Воспользовались возможностью разобраться в житейских бедах также жительница соседних Ганцевичей и даже две минчанки, которые в Лунинец приехали специально для того, чтобы встретиться с Первым заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь.

В числе первых в кабинет пришли жители Лахвы, которые обозначили целый спектр проблем древнего местечка. Касались они благоустройства улиц, прокладки водопроводных сетей, ремонта сельского Дома культуры и придания Лахве статуса агрогородка. Но прежде всего, посетители поблагодарили Максима Рыженкова за положительное решение проблемы с открытием в деревне амбулатории врача общей практики. Как известно, сейчас под АВОП реконструируется здание бывшего детсада.

Несколько заявителей обратились за содействием в трудоустройстве, некоторые выразили несогласие с размером начисленных пенсий и установленной группой инвалидности.

Внимательно выслушал Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь доводы учительницы СШ №1 г, Лунинца. У матери пятерых детей накопились претензии не только к руководству школы. Свое недовольство действиями работников ЖКХ высказала еще одна из матерей: коммунальщики по-прежнему делают начисления на сына, несмотря на то, что он проходит срочную службу в белорусской армии.

Две женщины потребовали восстановить справедливость при расследовании уголовных дел. Отец шестерых детей пожаловался на недоделки строителей при возведении с помощью государства дома для многодетной семьи — на новостройке Максим Рыженков пообещал побывать лично. Как, впрочем, и посетить деревню Лахва, откуда поступила коллективная жалоба.

В очередной раз были озвучены и проблемы членов гаражного кооперативе «Большой». Словом, жалобы были разные, но для каждого отдельно взятого человека — важные и, безусловно, требующие безотлагательного решения. Именно поэтому каждого из посетителей Максим Рыженков выслушал с должным вниманием.

«Люди не зря идут к человеку, который приехал из центра — значит, что-то не срабатывает в местной вертикали, — сказал журналистам Максим Владимирович. — Райисполком со своей точки зрения считает, что для человека делается все. Именно поэтому хочется зайти на тот или иной объект, заехать в тот или иной населенный пункт и своими глазами посмотреть. Но делать вывод заранее, что власти не видят проблемы тоже не хочется».

Первый заместитель Главы Администрации убежден, что немало вопросов решаются на местах, но люди все равно идут к чиновникам высокого ранга, хотя подсознательно знают, что изменить что-либо сложно. «Взять хотя бы женщину, которая озвучила болезненную тему вкладов советского времени, которые растворились при распаде Советского Союза. Тут тоже надо понимать, что если бы у государства были деньги, то разрешение этого вопроса ускорилось бы. Сейчас же эти деньги надо у кого-то забрать — то ли из пенсии, то ли из зарплаты, социального какого-то объекта, с развития промышленности. К сожалению, себе сегодня позволить этого не можем», — констатировал Максим Рыженков.

Ни одно из обращений граждан не остались без внимания. По каждому компетентным службам дано поручение детально разобраться в проблемах.