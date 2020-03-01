Поймал – отпусти

С 1 марта по 15 апреля в рыболовных угодьях Беларуси действует запрет на любительскую и промышленную ловлю щуки, а до 31 марта – сома.

За незаконную добычу щуки и сома предусмотрена административная ответственность – штраф в размере до 50 базовых величин (1350 рублей). Кроме того, согласно законодательству, нарушитель компенсирует ущерб, нанесенный окружающей среде, в сумме 9 базовых величин за 1 особь. К тому же, на браконьера могут завести уголовное дело.

Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, обратитесь на телефон «горячей линии» по номерам: 8-(017)-390-00-00 или 8-033-333-60-00.