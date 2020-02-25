Равнение на земляка!

В 120 зенитной ракетной бригаде, что дислоцируется в городе Барановичи, на должности начальника радиостанции Р-142 служит наш земляк, рядовой Кирилл Стадник.

За короткий срок своей службы – всего 3 месяца – Кирилл уже зарекомендовал себя как грамотный специалист, ответственный военнослужащий и хороший друг.

Ещё учеником средней школы №4 нашего города Кирилл Стадник всегда отводил учёбе главное место. Но и для полезных увлечений находил время. Футбол, волейбол, даже фортепиано – родители всегда поддерживали Кирилла во всех его начинаниях.

После окончания Лунинецкого колледжа сельскохозяйственного производства Кирилл поступил в БГУИР, где получил специальность «программирование мобильных систем». Во время учёбы в университете работал специалистом по разработке программного обеспечения в одной из минских IT – компаний. Как говорит сам Кирилл, именно этот бесценный опыт помогает ему теперь в службе. Ответственность, организованность, умение работать в команде и оперативно решать любые задачи – вот что делает вчерашнего айтишника отличным солдатом!

Несмотря на загруженный армейский график, рядовой Стадник самостоятельно занимается английским языком, следит за новинками в IT – сфере и готовится стать младшим сержантом.Военнослужащие 120 зенитной ракетной бригады уверены: лунинецкая земля может по праву гордиться рядовым Стадником!

Заместитель командира 3 дивизиона по идеологической работе майор Сергей Буримский.