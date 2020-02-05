РОЧС рассказывает о пожарной безопасности на предприятиях

На территории Лунинецкого района завершился 2-й этап профилактической акции «Безопасность в каждый дом!». В целях уменьшения количества пожаров и гибели людей на них специалист Лунинецкого РОЧС Геннадий Кулеш провел встречи в трудовых коллективах Лунинецкого ПМК-59 и автомобильного парка №10 г. Лунинца.

Проблема возникновения пожаров в жилом секторе по-прежнему актуальна, основными причинами трагедий остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Практически во всех случаях граждане становятся виновниками чрезвычайных ситуаций из-за своей беспечности.

Выступая перед работниками предприятий, Геннадий Кулеш подробно рассказал о том, как не допустить пожар в доме, для чего необходимо устанавливать автономные пожарные извещатели, а также алгоритм действий в случае, если трагедию не удалось избежать. Была проведена интерактивная викторина, участники мероприятия практически отработали план эвакуации в случае возникновения пожара. Полезную информацию по безопасности работники предприятий получили и в виде наглядно-изобразительной продукции противопожарной направленности.

Специалист ГПиВО также напомнил и о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра и ответственности родителей, сделавших это.