Ручку-пистолет и другое оружие изъяли у лунинчанина

В январе текущего года в ходе обыска по месту жительства 48-летнего жителя Лунинца сотрудники милиции обнаружили ручку-пистолет и несколько единиц охолощенного оружия (приспособленного к стрельбе), а также боеприпасы к нему, сообщает СК в телеграм-канале.

Обнаруженные предметы изъяты.

За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что лица, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности в установленном порядке.