«Спасатели глазами детей»

Конкурс под таким названием проходит на Лунинетчине. По словам специалиста РОЧС Геннадия Кулеша, до конца недели его итоги подведут в ЦДТ.

Активное участие приняли члены клубов юных спасателей-пожарных, первичек из одноименного Белорусского молодежного общественного объединения, учащиеся образовательных учреждений региона. Ребята от 7 до 17 лет соревновались в творческих умениях и навыках. Жюри, в состав которого вошли представители отделов райисполкома: по образованию, идеологической работе, культуре и по делам молодежи, а также РОЧС, оценивает свыше 160 работ.

Творческие работы победителей примут участие в областном конкурсе, который состоится весной этого года.