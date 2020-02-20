Среди лучших — «Лунінецкія навіны»

В Минске наградили участников и победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, патриотического воспитания населения Республики Беларусь.

За активное участие в освещении вопросов патриотического воспитания населения дипломами Министерства информации Республики Беларусь награжден творческий коллектив учреждения «Редакция газеты «Лунинецкие новости».

Министр обороны Виктор Хренин отметил, что воспитание истинного патриота является одной из приоритетных задач политики национальной безопасности. «Около 4 тыс. публикаций, более 200 часов в телеэфире посвящается вопросам армии», — сказал он. По словам Министра, благодаря журналистам за рубежом знают о современных Вооруженных Силах Беларуси.

Первый заместитель Министра информации Павел Легкий заметил, что Минобороны — один из госорганов, который уделяет большое внимание СМИ. По его словам, важно, что среди лауреатов конкурса много представителей региональных изданий — на них стоит обращать внимание во время информационной трансформации. «Надо работать над качеством, нужно больше и больше качественных материалов. Сегодня уже не бренды сражаются друг с другом, а отдельные материалы», — подчеркнул Павел Легкий. Сейчас в Беларуси важно развитие авторской журналистики, добавил он.

В конкурсе приняли участие редакции периодических печатных изданий, электронные средства массовой информации. Всего для участия в конкурсе было подано 126 заявок.