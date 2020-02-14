Старость, согретая вниманием

На территории Городокского сельсовета сегодня работала смотровая комиссия, участники которой побывали в домах одиноких и одиноко проживающих сельчан в Кожан-Городке.

Бабушек и дедушек посетили председатель сельисполкома Иван Зубко, помощник врача Кожан-Городокской участковой больницы Ольга Ковшик, специалист по соцработе ТЦСОН Наталья Молчан, участковый инспектор милиции Инна Каплич, инспекторы инспекции надзора и профилактики РОЧС Давид Царик и Игорь Трухнов.







Специалисты проверили домовладения на наличие автономных пожарных извещателей, состояние печного отопления, еще раз напомнили о номерах телефонов экстренных служб. В некоторых домах были заменены элементы питания в АПИ, еще одной хозяйке помогли полностью обновить этот прибор.

Многие из граждан пользуются услугами социальных работников, нареканий на их помощь не имелось. Прозвучала единственная просьба – почистить канаву в районе улицы 8 Марта. Разобраться с этим вопросом обещал Иван Зубко.