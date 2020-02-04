Стартовал проект «Сто имен для Микашевич»

В Год малой родины и 235-летия города гранитодобытчиков в библиотеке стартовал краеведческий проект «Сто имен для Микашевич».

Его цель — максимально полный сбор и объединение информации о земляках, оставивших добрый след в истории населенного пункта и прославляющих его сегодня, а также предпринимающих все возможное для развития и процветания родного края. Присоединиться к проекту могут все желающие. Чтобы озвучить имена тех, кто по их мнению должен находиться в списке уважаемых людей, необходимо обратиться в библиотеку, позвонить по телефону 68-467, отправить письмо по электронной почте gorodskayabiblioteka@mail.ru либо оставить сообщение в социальных сетях.