Учеба, жилье, страховой стаж… И срочная военная служба

17 февраля глава государства подписал указ о призыве на срочную военную службу, который в этом году проходит с февраля по май. Этим же документом предусмотрено и увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки. Их ждут особые преференции. Как это будет работать, рассказал начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский, сообщает БЕЛТА.

«Данным документом закреплены достаточно значимые меры. В первую очередь, это учет срока срочной службы в страховой трудовой стаж. Вторая мера — это закрепление права за военнослужащими, которые выполняют свой воинский долг (и за членами их семей), на те общежития, которыми они были обеспечены в соответствии с трудовыми договорами перед призывом на срочную службу, — отметил Леонид Касинский. — Также указом закреплено право военнослужащих по окончании службы на бесплатное обучение на факультетах довузовской подготовки при поступлении и подготовке к поступлению в высшие учебные заведения».

Как отмечается, речь идет не только о вузах, которые касаются военной сферы, но и общегражданских.

Как было отмечено, Министерство обороны уже на протяжении нескольких лет реализует так называемый пакет мотивационных мероприятий. По словам Леонида Касинского, работа в данном направлении будет продолжена. «Правительством утвержден план на 2020 год. Среди основных моментов — рассмотрение вопроса о внесении изменений в законодательство, чтобы военнослужащие срочной службы имели приоритетное право при поступлении в высшее учебное заведение при равных количествах баллов», — сказал начальник главного управления.