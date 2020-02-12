В честь Великой Победы

Районная централизованная библиотечная система и клуб “Литературная провинция” объявили конкурс произведений “Память сердца”, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как рассказала заведующая отделом обслуживания и информации библиотеки Валентина Рогалинская, конкурс инициировали, чтобы сохранить историческую память, еще раз осмыслить уроки войны, воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и любви к Отечеству.

Для участия необходимо не позднее 15 апреля принести произведения (стихи, рассказы, песни и т.д.) На обзор жюри: г. Лунинец, ул. Челюскинцев. Фрунзе, 12. телефоны для справок: 3-36-62, 2-14-00.

Кстати, сейчас в детской библиотеке проходит акция”Прочитай книгу о войне». Еще один тематический творческий конкурс” Открытка победителю » ждет ребят в марте-мае.