В РЦГиЭ рассказали, как вести себя при возникновении пожара

В районном центре гигиены и эпидемиологии прошел обучающий семинар с представителями субъектов хозяйствования, участвующих в обороте пищевой промышленности на Лунинетчине. В мероприятии приняли участие специалист РОЧС Геннадий Кулеш, а также более 40 представителей торговли.

Выступая перед присутствующими, Геннадий Адамович назвал причины, по которым может произойти возгорание на объектах торговли, напомнил действия в случае его возникновения, привел примеры подобных пожаров, а также рассказал, как применять первичные средства пожаротушения.

В конце выступления был показан видеофильм противопожарной направленности.