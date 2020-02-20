Дятловичи: победа восьмой год подряд

in Фізкультура і спорт

Баскетболистки Дятловичской СШ стали победительницами районной спартакиады учащихся. В заключительной встрече они обыграли соперниц из Кожан-Городокской СШ, которые стали серебряными призерами. «Бронза» – у микашевичской СШ №1.