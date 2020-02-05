За прошлый год в Микашевичах созданы 52 новых рабочих места

«Свежие силы» понадобились 6 субъектам малого предпринимательства. Характерно, что они относятся не только к торговле, но и к другим отраслям экономики. Так, предприниматели занимаются швейным производством, переработкой отсева и производством пиломатериалов. Еще одно частное предприятие планирует начать строительство завода по безотходному выпуску изделий с использованием щебня и отсева.