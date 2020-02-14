«За сыновей, что с войны не вернулись, ноет мамино сердце всю жизнь…»

На Лунинетчине осталось 7 адресов, где живут родители, чьи сыновья погибли в Афганистане. Всего же в наш регион в годы необъявленной войны пришло 9 похоронок…

Представители местной власти, ветеранской организации воинов-интернационалистов, военного комиссариата Лунинецкого и Ганцевичского районов, первички Белорусского союза женщин редакции газеты «ЛН» побывали у матерей и отцов накануне очередной годовщины вывода советский войск из Афганистана. Они встретились с Верой Григорьевной Юрко из Велуты, Ниной Даниловной Захарчук из Черебасово, Александрой Борисовной и Владимиром Платоновичем Зайченко из Микашевичей, Марией Александровной Труханович из Ситницы, Иваном Павловичем Ковалевичем из Дребска, Еленой Антоновной Ковшик из Дворца и Верой Дмитриевной Мацкевич из Ракитно.















В каждом доме на видном месте портреты сыновей – Сергея Юрко, Николая Захарчука, Александра Зайченко, Александра Трухановича, Павла Ковалевича, Анатолия Ковшика, Михаила Мацкевича. Увы, даже спустя десятилетия раны на материнском сердце не заживают. Они, как сегодня, помнят проводы в армию, скупые письма, в которых не было и строчки о том, где на самом деле служат и что происходит там вокруг…

Наверное, чтобы хоть как-то восполнить горькую потерю, судьба подарила родителям долгую жизнь, ведь возраст практически всех перешагнул 80-летний рубеж. Замечательно, что рядом с мамами и папами есть дети, внуки и правнуки, которые окружают вниманием и заботой.

Живут лишь в памяти Владимир Иосифович Зылевич (Бостынь), Валентина Ивановна и Григорий Семенович Конопацкие (Дятловичи), Екатерина Гавриловна Гуливец (Лунинец).