Завершился круговой этап районного турнира по мини-футболу памяти воинов-«афганцев»

В выходные были зафиксированы следующие результаты: «Базар» — «Альянс» (3:4), «Старт» — «Вулька 1» (3:7), «Альянс» — «Юна» (0:1), «Мастер плюс»- «Любань» (5:0).



Наибольшее количество очков набрали «Юна» и «Альянс» — по 17, у «ЦРБ» — 15, у «Мастер плюс», «Базара» и «Микашевич» — по 13, у «Вулькі 1» — 12, у «Любани»- 4.



Сейчас команд ждут игры в ¼ и ½ финала. Стать свидетелями захватывающих поединков можно в субботу и воскресенье (8 и 9 февраля) в СДЮШОР с 13 часов.



15 февраля, в субботу, состоятся заключительные матчи турнира.