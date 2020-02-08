Зимний КВН

на кубок председателя Лунинецкого райисполкома прошел в ГДК.

Игра собрала участников, их болельщиков уже седьмой год подряд. В юмористическую борьбу-2020 вступили команды: Лунинецкой ЦРБ — «Остров медицины», Полесской опытной станции — «Неправильные пчелки» и отдела по образованию райисполкома — «Снежные люди».

Соперники показали визитку «Праздник к нам приходит», биатлон «А вот и я», СТЭМ «Чудеса под Новый год» и музыкальное домашнее задание «Новогодний фристайл».

Во время всех конкурсов команды демонстрировали прекрасное чувство юмора, артистизм и талант перевоплощения. Специальный подарок от районной газеты «Лунінецкія навіны» и районной организации ОО «Белорусский союз женщин» получила представительница «Острова медицины» Валентина Черноокая. Ее коллеги по команде в итоге заняли почетное третье место. Серебряным призером стали «Неправильные пчелки». Поздравления с заслуженной победой принимали «Снежные люди», чей Дед Мороз (его роль исполнил Андрей Кислюк) отмечен дипломом председателя жюри Игоря Гопона.