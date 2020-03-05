612 литров алкоголя изъяли у водителя в Лунинецком районе

Сотрудники ГАИ остановили автомобиль «ГАЗ-3302» в ходе несения службы на 363 км автодороги М10 «Кобрин – Гомель – граница РФ».

В кабине транспортного средства была обнаружена коробка с двадцатью бутылками спиртных напитков. После дальнейшего осмотра в кузове автомобиля был найден «тайник», в котором находились 24 пластиковые емкости объемом по пять литров каждая со спиртосодержащей жидкостью и еще 964 бутылки с алкоголем, упакованные в коробки, производства РФ без соответствующих документов.

Водитель уверял, что груз общим объемом 612 литров предназначался для личного пользования. В настоящее время спиртосодержащая жидкость стоимостью около 1 200 рублей изъята.

В отношении фигуранта составлен административный протокол по ч. 2 статьи 12.27 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости.

Источник: brest.mvd.gov.by