Банкноты номиналом 5 и 10 белорусских рублей подделывают чаще всего

С 20 мая 2019 года в Беларуси введены в обращение обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 рублей. Данное решение принято Национальным банком в рамках проведения мероприятий по замене выводимых из обращения старых банкнот и оптимизации охранного комплекса находящихся в обращении сейчас.



Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити. В дизайн также внесены изменения:

исключены реквизит «Председатель Правления» и факсимиле подписи;

приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на наружных сторонах банкнот, обозначены их названия;

вместо «2009» показан год выпуска в обращение — «2019».

В последнее время увеличилось количество фактов поддельных банкнот указанных номиналов. Просим граждан проявлять бдительность при операциях с наличными деньгами, покупать валюту в банковских учреждениях, а за товар рассчитываться только белорусскими рублями.



Если вы приобретаете или имеете в наличии ненастоящие денежные средства, расчет ими влечет ответственность по статье 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Если купюра кажется подозрительной, не старайтесь сбыть ее другому гражданину, так как сами можете попасть в число фальшивомонетчиков, а обращайтесь с заявлением в РОВД. При установлении лиц, которые сбывают недостоверные купюры, звоните 102 или в отдел по борьбе с экономическими преступлениями РОВД 3-26-07.



Юрий Лемешевский, начальник РОВД.