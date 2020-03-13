Что значит быть гражданином? Опрос

Накануне Дня Конституции Республики Беларусь, поинтересовались у жителей, что же означает «быть гражданином своей страны»?

Виктория Лунцевич:

— Думаю, что быть гражданином, прежде всего ценить традиции своей страны, знать историю как населенного пункта, где живешь, так и государства, соблюдать и уважать законы страны, а также быть патриотом.



Александр Глушень:

— Проживать в этой стране и иметь гражданство. Однако, это — не единственное, что делает нас гражданами Беларуси. Считаю, что необходимо также соблюдать законы и уважать традиции предков.

Максим Кохович:

— «Быть гражданином страны» — значит платить налоги и выполнять уголовный и административный кодексы. Остальное — по желанию человека. Необязательно быть патриотом, иметь гражданскую позицию, голосовать и прочее.

Анастасия Бай:

— Кто-то считает, что достаточно просто родиться на территории той или иной страны. По-моему нужно еще быть достойным человеком. Разница между обычным жителем и гражданином значительная, последний — неравнодушен. И не только на словах, но и в своих поступках.