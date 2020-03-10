Добровольная сдача сетей освободит от административной ответственности

Акцию по добровольной сдаче сетей и сетематериалов ежегодно в весенний период проводить Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира. Рассказывает начальник Александр Кравченя:

— Отсутствие в этом году весеннего паводка ухудшает условия для нереста. К сожалению, в этот период сетями наносится самый ощутимый урон воспроизводству рыбы, десятки килограммов особей с икрой погибают. Граждане, которые принесут и добровольно сдадут сети, сетематериалы и запрещенные орудия рыболовства, будут освобождены от административной ответственности.



В числе первых это сделал житель Лунинца, который доставил в инспекцию один километр сетей, 14 единиц различных рыболовных принадлежностей, незарегистрированное гладкоствольное охотничье оружие, патроны и порох. Вы также можете последовать его примеру. Сделать это можно, позвонив на городской номер 27-461. Сотрудники инспекции приедут и сами заберут запрещен «инвентарь». А вот нарушителей ждет штраф согласно статье 15:36 КоАП Республики Беларусь: от 5 до 50 базовых величин (135 — 1350 рублей).