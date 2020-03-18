Эдуард Конопацкий: «Убедительная просьба вызывать врача на дом»

— При проявлении у вас признаков острой вирусной инфекции (сухой кашель, повышение температуры тела, общее недомогание, слабость), особенно если вы вернулись из-за границы или имели контакт с больным вирусной инфекцией, убедительная просьба вызывать врача на дом — сообщает заместитель главного врача Эдуард Конопацкий.

Если у вас имеются признаки вирусной инфекции и вы все-таки решили посетить медицинское учреждение, необходимо соблюдать масочный режим.

Также медики просят лиц пожилого возраста обратить внимание на необходимость ограничения общения с больными вирусной инфекцией, посещения мест с большим количеством людей, в том числе поликлиники. При необходимости вызывать врача на дом.