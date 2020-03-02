Экологический студотряд формируют в Лунинце

Акция «Выбираем студотряд» стартует в Беларуси 5 марта. Рассказывает первый секретарь районной организации ОО «БРСМ» Ирина Шостак:

— Студенческий отряд — это новые впечатления и эмоции от работы в команде. Возможность поработать в третьем трудовом семестре в составе экологического студенческого отряда этим летом представится ребятам Лунинетчины. Он будет работать на базе ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз» и заниматься посадкой лесных культур в угодьях Дворецкого лесничества. Сейчас мы находимся в поиске командира студенческого отряда. Стать им может любой желающий в возрасте от 18 до 31 года, кто готов работать и зарабатывать.



Подать заявку для записи в студенческий отряд и узнать подробнее можно по адресу: г. Лунинец, ул. Красная 1, каб. 510, 511, тел. 6-29-46, а также через социальную сеть: Молодежь Лунинеччины|БРСМ, brsm_luninec.