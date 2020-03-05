ГАИ проводит новою акцию на Лунинетчине

Акция «Будь примером своему ребенку!» пройдет с 6 по 15 марта.

Правоохранители проведут занятия с несовершеннолетними, в ходе которых напомнят ребятам правила безопасного поведения на дороге, во дворах, уделив особое внимание правилам перехода проезжей части как по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, недопустимости использования при этом мобильных телефонов и иных устройств, выбора безопасных мест для игр.

Инспекторы ГАИ также выступят на предприятиях и в организациях, где напомнят водителям правила безопасной перевозки детей. Будут работать рейдовые группы, направленные на профилактику нарушений ПДД водителями, детьми, а также взрослыми при сопровождении детей. Кроме того, сотрудники ГАИ проведут дополнительные обследования технических средств организации дорожного движения и улично-дорожной сети вблизи учреждений образования с целью выявления и координации незамедлительного устранения недостатков.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает взрослых всегда соблюдать Правила дорожного движения, чтобы являться верным примером для подрастающего поколения.