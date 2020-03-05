Где на Лунинетчине можно сдать анализ на коронавирус?

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в стране организованы пункты забора биоматериала (мазок) для обследования определенного контингента пациентов на коронавирусную инфекцию: в пунктах пропуска при пересечении Государственной границы Республики Беларусь (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах (отделениях), в отдельных поликлиниках (на базе кабинетов инфекционных заболеваний).

В случае возникновения симптомов респираторного заболевания (повышение температуры более 37,1°С, кашель и другие) у лиц, вернувшихся из эпиднеблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в течение 14 дней после возвращения, а также у лиц, относящихся к «контактам 2-го уровня» (те, кто имел не длительный или не близкий контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции) необходимо — вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить в симптомах и факте возвращения из эпиденеблагополучной страны (с указанием даты возвращения) или о том, что вы находитесь под наблюдением как «контакт 2-го уровня». Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.

Все остальные граждане проходят лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 – только при наличии показаний и по направлению врача.

Пункты забора клинического материала для лабораторного исследования

Название учреждения, на базе которого открыт пункт забора Отделение, на базе которого открыт пункт забора Контактный телефон Время работы
«Лунинецкая ЦРБ»
г. Лунинец, ул. М. Багдановича, 4 		Инфекционное отделение 8(01647)2-34-69 круглосуточно
Лунинецкая поликлиника «Лунинецкая ЦРБ»
г. Лунинец, ул.Красная, 100 		Кабинет инфекционных заболеваний 8 (01647) 2-42-64 8.00 — 15.00
обед с 13.30 — 14.00
суббота, воскресенье выходной
Терапевтическое отделение поликлиники филиала №1 «Микашевичская больница»
г.Микашевичи, ул.Первомайская, 18 		Кабинет инфекционных заболеваний 8(01647) 6-6540 8.00 — 16.00
обед с 11.30 — 12.00
суббота, воскресенье выходной