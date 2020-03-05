Где на Лунинетчине можно сдать анализ на коронавирус?

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в стране организованы пункты забора биоматериала (мазок) для обследования определенного контингента пациентов на коронавирусную инфекцию: в пунктах пропуска при пересечении Государственной границы Республики Беларусь (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах (отделениях), в отдельных поликлиниках (на базе кабинетов инфекционных заболеваний).
В случае возникновения симптомов респираторного заболевания (повышение температуры более 37,1°С, кашель и другие) у лиц, вернувшихся из эпиднеблагополучных по коронавирусной инфекции стран, в течение 14 дней после возвращения, а также у лиц, относящихся к «контактам 2-го уровня» (те, кто имел не длительный или не близкий контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции) необходимо — вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить в симптомах и факте возвращения из эпиденеблагополучной страны (с указанием даты возвращения) или о том, что вы находитесь под наблюдением как «контакт 2-го уровня». Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.
Все остальные граждане проходят лабораторные обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19 – только при наличии показаний и по направлению врача.
Пункты забора клинического материала для лабораторного исследования
|Название учреждения, на базе которого открыт пункт забора
|Отделение, на базе которого открыт пункт забора
|Контактный телефон
|Время работы
|«Лунинецкая ЦРБ»
г. Лунинец, ул. М. Багдановича, 4
|Инфекционное отделение
|8(01647)2-34-69
|круглосуточно
|Лунинецкая поликлиника «Лунинецкая ЦРБ»
г. Лунинец, ул.Красная, 100
|Кабинет инфекционных заболеваний
|8 (01647) 2-42-64
|8.00 — 15.00
обед с 13.30 — 14.00
суббота, воскресенье выходной
|Терапевтическое отделение поликлиники филиала №1 «Микашевичская больница»
г.Микашевичи, ул.Первомайская, 18
|Кабинет инфекционных заболеваний
|8(01647) 6-6540
|8.00 — 16.00
обед с 11.30 — 12.00
суббота, воскресенье выходной