Глава оборонного ведомства Беларуси встретился с российским послом

В Министерстве обороны Беларуси состоялась встреча главы оборонного ведомства генерал-майора Виктора Хренина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

Стороны проанализировали текущее состояние сотрудничества, обсудили перспективные направления взаимодействия. Основное внимание было уделено вопросам подготовки и проведения совместных мероприятий в 2020 году:

✔ IX Московской конференция по международной безопасности;

✔ мероприятий, посвященных празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

✔ «Армейским международным играм-2020»;

✔ 6 -му Международному военно-техническому форуму «Армия-2020»;

✔ заседанию совместной Коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Генерал-майор Виктор Хренин отметил, что сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер, является неотъемлемой частью всего спектра двусторонних и многосторонних отношений, а также играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности Республики Беларусь.

По окончании встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшемувзаимодействию в областях, представляющих взаимный интерес.