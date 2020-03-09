Сохранить ворота «сухими» смог голкипер «Гранита» Максим Хутко в свой день рождения 7 марта.



Готовясь к очередному сезону, в субботу «Гранит» провел второй товарищеский матч. На этот раз микашевичская команда играла на выезде в Пинске с ФК «Стэнлес-ДЮСШ-3». «Гранитовцы» уверенно провели поединок, забив по 2 мяча в каждом тайме. При этом, в свои ворота не пропустили.



Главный тренер команды Олег Король остался доволен, отметив, что подопечные действовали в соответствии с его установками и контролировали мяч.