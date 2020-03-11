Как покушаются на мир и согласие в Беларуси

Размышления постфактум. Накануне Международного дня родного языка, который отмечают 21 февраля, в один из исполнительных комитетов пришло обращение от гражданина с просьбой создать версию официального сайта ведомства на белорусском языке. Руководство местного органа власти предоставило исчерпывающий ответ, в котором пояснило, что работа их интернет-страницы полностью соответствует законодательству: вся обязательная информация на белорусском языке там и так присутствует, а создавать новую версию сайта не предписано ни одним нормативным актом.

Казалось бы, вопрос полностью решен. Закон есть закон. Однако ответ органа власти был отсканирован и направлен в оппозиционные СМИ и ряд националистических телеграм-каналов и сообществ в социальных сетях, где появились призывы к читателям массово «требовать белорусскую версию сайта» путем электронных обращений.

Выходит, ситуация из рядового обращения гражданина превратилась в коллективную акцию оппозиции с подключением «независимых» журналистов с целью принудить местную власть выполнить их требование.

Ознакомившись с содержанием подобного рода телеграм-каналов, сетевых сообществ и с комментариями националистически настроенных интернет-пользователей по поводу обращения в горсиполком, становится совершенно ясно, что безобидное требование «сделать версию сайта на белорусском языке» − это вершина айсберга. Свои истинные цели активисты не скрывают – постепенное вытеснение русского языка из Беларуси путем давления на органы власти. Начинается всё с требований сделать белорусскую версию сайта, а следом будет требование сделать ее единственной, убрав русскую версию.

Хорошо организованное меньшинство

Добиваться своего от органов власти и государственных организаций, невзирая на их законные полномочия отказать, – это проверенный временем инструмент активного оппозиционного меньшинства диктовать свои условия всему белорусскому обществу. Как показывает практика, иногда это удается.

Механизм они используют не замысловатый, но действенный. Во-первых, через средства массовой коммуникации (социальные сети, мессенджеры) оппозиционные активисты мобилизуют своих сторонников и начинают массово «закидывать» какую-либо государственную организацию обращениями и требованиями. При этом закон предписывает необходимость отвечать на каждое из них.

Во-вторых, параллельно подключаются «независимые» медиа и блогеры, которые начинают информационную атаку на данную организацию: например, отказ выполнить требования активистов приравниваются к «предательству белорусского языка» или даже «белорусофобии». Порой руководство атакованного ведомства принимает решение «сдаться» и уступить, дабы спокойно продолжить работу в прежнем режиме.

В этом плане весьма показательной оказалась недавняя история с государственным книжным издательством «Народная асвета». Во второй половине февраля данная организация проводила Неделю родного языка, и в один из дней в рамках мероприятия прошла презентация книги на русском языке, что повлекло за собой массовое негодование оппозиции. «Народная асвета» подверглась настоящей травле в социальных сетях, руководству стали звонить журналисты с требованием пояснить ситуацию. И директор вынуждена была оправдываться, мол, «была совершена ошибка». Хотя по-хорошему им стоило дать хороший обоснованный отпор со ссылкой на Конституцию, закрепляющую два государственных языка, и на результаты переписи населения, согласно которым русский язык считают родным не менее 40% белорусов.

Игры с огнем

На фоне описанных выше примеров ответ местного исполкома выглядит весьма достойно и исчерпывающе. Любые попытки идти на уступки активному и хорошо организованному оппозиционному меньшинству, вопреки собственным правомочиям, будут восприниматься как слабость государственных организаций. И это может подстегнуть оппозицию к ощущению вседозволенности и вдохновить на дальнейшие действия по постепенному установлению собственных порядков.

Было бы здорово, если государственные организации в случаях медийных атак всегда будут давать конкретный ответ со ссылками на законодательство, дабы пыл оппозиционных активистов был слегка остужен.

В Беларуси, помимо активного и организованного оппозиционного меньшинства, проживает более пассивное большинство (пассивное в силу того, что работает, а не живет за счет иностранных грантов). Большая часть населения абсолютно поддерживает существующую языковую обстановку в стране, выразив свою волю на всенародном референдуме по поводу придания статуса русскому языку второго государственного.

Поэтому в случаях противодействия давлению оппозиции на ведомства местной власти, как и на иные организации Беларуси, их руководители опираются не только на закон, но и на простой белорусский народ, интересы которого полностью защищены текущей государственной политикой в языковой сфере.

Среднестатистического белоруса не затрудняет читать информацию на сайте горисполкома на русском языке, а в общественном транспорте – на белорусском. Граждане прекрасно себя чувствуют, слушая по утрам радиопередачи на «матчынай мове», и смотря зарубежные кинокартины в переводе на «великий и могучий». Все изучили в школе оба государственных языка и могут по праву гордиться билингвизмом. Чем больше языков знает человек, тем проще ему усваивать остальные.

Мирное сосуществование двух языков – это наша национальная «фишка», высшее проявление знаменитых белорусских терпимости и миролюбия. Любые спекуляции и необдуманные, эмоциональные решения в данной сфере – это игры с огнем.

Ни государственные органы, ни население этого никак не могут допустить.

Кирилл Озимко