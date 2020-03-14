Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов

«На сегодня РНК коронавируса суммарно выделена у 27 пациентов. Трое уже выздоровели и выписаны домой. Это первый пациент и лица, которые являются контактами первого уровня» —

сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

В учреждениях здравоохранения находятся 24 человека, у одного заболевание носит среднетяжелый характер, у остальных — легкое или безсимптомное течение. Все заболевшие связаны с 7-ю завозными случаями инфекции. Их очаги зарегистрированы в Гродно и Гомеле (по одному), Минске и Витебске (по два), Минской области (один)