Лунинетчина присоединится к «Неделе леса»

В Беларуси с 28 марта по 4 апреля пройдет добровольная акция «Неделя леса». Рассказывает директора лесхоза Вячеслав Торчик:

— В этом году мероприятие посвящено Году малой родины и 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По традиции оно поспособствует сохранению и приумножению зеленых насаждений страны, привлечет внимание общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов.



На нашем предприятии создана рабочая группа, которую возглавил главный лесничий Павел Гнедько. Утверждены планы мероприятий, подобранный объекты. Предполагается, что во всех лесничествах состоятся посадка и дополнение лесных культур, пройдут работы по благоустройству и очистке леса от засоренности. Завершается подготовка посадочного материала и рабочего инвентаря.



Приглашаем земляков, которым небезразлично малая родина и ее будущее. Надеемся, что активность также проявят трудовые коллективы организаций и учреждений. За более подробной информацией можно обращаться по телефону 6-12-31 или в ближайшее лесничество.