Меры профилактики: как защититься от коронавируса?

В Беларуси зарегистрирован один завозной случай короновируса. Тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана.

Министерство здравоохранения сообщает, что основными симптомами инфекции, вызванной коронавирусом являются повышение температуры тела, кашель, одышка, общее недомогание.

В целях профилактики необходимо:

избегать контактов с людьми с признаками респираторной инфекции, а также мест массового скопления людей, использовать средства защиты органов дыхания (одноразовые медицинские маски, респираторы);

соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле;

не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, а также места, где осуществляется торговля животными, морепродуктами, птицей;

соблюдать гигиену рук (с использованием мыла и антисептических средств), в том числе после посещения мест массового скопления людей

употреблять только достаточно термически обработанные продукты животного происхождения бутилированную или термически обработанную воду.

После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, необходимо в течение 14 дней после прибытия по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья.

В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие) следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения (через помощника на русском языке), минимизировав контакты с окружающими (вызвать скорую помощь), рассказать медицинским работникам о симптомах заболевания и факте прибытия из страны, в которой зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.