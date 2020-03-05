Микашевичская аптека стала лучшей в области

Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности Брестского РУП«Фармация» за 2019 год. Лучшей в области среди учреждений здравоохранения пятой категории стала аптека №204 г. Микашевичи Лунинецкой ЦРА №68. В помещении аптеки, работу которой высоко оценили на областном уровне, всегда многолюдно. Не последнюю роль в этом играет ее удачное месторасположение – магазин «Санта». Однако самое главное – внимание, поддержка и забота со стороны небольшого коллектива учреждения. Ведь доброе слово – оно, как известно, исцеляет не хуже любых лекарств. А еще здесь всегда встретят с доброжелательной улыбкой, помогут разобраться в огромном разнообразии препаратов и сделать правильный выбор.

– Плохое настроение оставляем дома, на работе мы должны помогать людям, – рассказывает заведующая аптеки № 204 Елена Колотуха (на снимке). – Горожане ведь идут к нам не от праздного любопытства, им нужна помощь, и не только лекарствами. Иногда посетители заходят просто для того, чтобы их выслушали, посоветовали. Поэтому в нашей профессии необходимо терпение, понимание, оптимизм и, конечно, чувство юмора. Конечно, и у нас бывают непростые смены, они характерны в любой профессии. Но, когда встречаешь человека улыбкой, у него тоже поднимается настроение, меняется расположение духа. А людская благодарность для нас – лучший стимул в работе.

Главная задача коллектива аптеки № 204 – качественное обслуживание населения. Хоть он и состоит пока из двух человек – Елены Колотухи и Нины Гриц – сотрудницы со стажем справляются с ними на высоком уровне. Расскажут, как правильно принимать медицинские препараты, при необходимости – подберут аналоги или привезут под заказ, дадут советы по здоровому образу жизни и другие дельные рекомендации.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора