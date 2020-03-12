Лунинчанин брал деньги в долг и не возвращал

Как сообщают в УВД Брестского облисполкома, 26-летний житель агрогородка Дворец Лунинецкого района Курак Александр Васильевич подозревается в совершении мошеннических действий.

Под различными предлогами мужчина уговаривал местных жителей одолжить ему денег, иногда под расписку. Но обязательства по возврату займов не исполнял.

На сегодня общая сумма ущерба составляет около 40 тысяч долларов США. В милицию обратились восемь пострадавших, но их количество может вырасти.

В настоящее время правоохранители устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого. Он может быть причастен к аналогичным преступлениям в других областях Беларуси.

Если вы пострадали от действий А.В.Курака или вам что-либо известно о его деятельности, сообщите в Лунинецкий РОВД по телефонам 8(044)544-46-15, 8(029)687-31-39 или по номеру 102.