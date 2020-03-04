На Лунинетчину прибудут мощи святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины

9 марта в храм Покрова Пресвятой Богородицы д. Мокрово по благословению архиепископа Пинского и Лунинецкого Стефана прибудет ковчег с частицами святых мощей святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины. Мощи будут пребывать в церкви с 9 по 16 марта. Время посещения с 8.00 до 20.00 часов. Акафист — ежедневно, в 8.00 и 19.00.