На хлебозаводе новый директор

Им стал Павел Вабищевич. Родился Павел Иванович в Столинском районе в 1979 году. До этого работал ведущим экономистом на Столинском хлебозаводе. Женат, в семье — двое детей. На вопрос о первом впечатлении от предприятия новый директор отвечает так:

— Оборудование здесь неплохое, а вот по его загрузке есть проблемы. Поэтому будем стараться расширять ассортимент продукции. Одновременно планируем развивать собственную торговую сеть, решать вопросы реализации нашей продукции с помощью других ритейлеров, в том числе — через магазины райпо. И, конечно же, будем стараться максимально сохранить коллектив, так как фронт работы достаточно велик.



Представление коллективу нового руководителя прошло на прошлой неделе. В ходе встречи самые теплые слова были адресованы предшественнику — Константину Михайловичу Алиферовичу, который более 32 лет проработал на хлебозаводе, 27 из них — директором.