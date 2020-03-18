Начинается пожароопасный период

Для живой природы нет большей опасности, чем огонь. От выжигания сухой травы беднеет почва. В результате происходит деградация растительного покрова, уменьшается его видовой состав, в местах горения появляются сорняки. С уничтожением растительных остатков в почву не попадают органические вещества, резко и значительно уменьшается количество плодородного слоя, земля тратить способность удерживать влагу, начинается ее быстрое разрушение — эрозия.



Процесс горения сопровождается выбросом в атмосферу различных токсических веществ. Весенние палы могут привести к возгорания торфяников и лесных насаждений. А если это территория окажется загрязненной радионуклидами, то они разнесутся с воздухом на большие расстояния. Огонь принесет гибель не только представителям флоры, но и фауны. Выжигание сухого травостоя вызовет гибель несения и мест гнездовий птиц.



Обращаем внимание земляков, что согласно статье 20 Закона Республики Беларусь «О растительном мире», выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню запрещаются. За это правонарушение предумсотрена административная ответственность — штраф в размере от 10 до 40 базовых величин (270-1080 рублей). Придется заплатить и в случае разведения костров в запрещенных местах.



Нужно помнить, что каждый факт поджога — это жест пренебрежительного отношения к природе. Обнаружив пожар, примите немедленные меры к его локализации, по возможности, к тушению всеми подручными средствами. В противном случае сообщите в МЧС по телефонам: 101 или 112. Если вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства, обратитесь на «горячую линию» по телефонам: 8- (017) -390-00-00 и 8-033-333-60- 00. Анонимность и конфиденциальность гарантируются.



Андрей Монич,

старший государственный инспектор микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Николай Ванюк, главный специалист районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.