Нотариусы проконсультируют бесплатно

Нотариусы Брестского нотариального округа 13 марта бесплатно проконсультируют граждан. Данная акция приурочена к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь.

В течение рабочего дня все желающие, могут обратиться в любую нотариальную контору или бюро области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.

В Лунинецком районе нотариальная контора расположена по адресу:

г. Лунинец, улица Красная, 74