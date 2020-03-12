Новая тактика оппозиции: не нытьём, так катанием

До президентских выборов в Беларуси осталось около полугода, а активность прозападной оппозиции, несмотря на идейный и кадровый кризис, зашкаливает. Ряд политических сил (движение «За свабоду», партия БНФ, партия ОГП, оргкомитет по созданию партии БХД и еще ряд организаций) решили объединиться и провести праймериз для того, чтобы выдвинуть единого кандидата. По их мнению, одержать победу на выборах будет проще, если сплотиться вокруг одного политика.

У экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Статкевича противоположная тактика – если в связи с судимостью не зарегистрируют его кандидатуру, он в рамках своего движения готов выдвинуть 30 иных кандидатов, которые начнут уличные протесты.

Политическая борьба обостряется, в ближайшие месяцы точно не придется скучать. А в решающий день, судя по всему, мы увидим в бюллетенях впечатляюще разнообразный список претендентов.

Новый тренд белорусской политики?

Подобную разношерстность оппозиционной публики, присутствие медийных персон и активизацию ранее пассивных политических сил мы видели и во время прошедшей в прошлом году парламентской избирательной кампании. Тогда за кресло депутатов Палаты Представителей боролись не только политики, государственные и общественные деятели, но также студенты, безработные, экологические активисты, мисс Беларусь и блогеры.

Прошлогодняя кампания и ажиотаж вокруг предстоящих выборов Президента демонстрируют реально высокий уровень интереса к избирательным процессам в Беларуси среди самых разных категорий населения. И это как нельзя лучше подтверждает их легитимность.

Старые песни о гласном

Однако, несмотря на повышенный интерес оппозиционного лагеря к выборам, риторика после подсчета голосов предсказуемо останется прежней. Если в очередной раз проиграют – значит, выборы были «сфальсифицированы». Едва ли у них хватит смелости открыто признать, что их программы и лозунги, полные национализма, популизма и набившего оскомину критиканства без конкретных алгоритмов улучшения жизни людей, не пользуются поддержкой у населения.

Оппозиция уже третий десяток лет не предлагает ничего нового, каждый раз ставя одну и ту же пластинку: «светлое европейское будущее», ограничение связей с Россией, вытеснение русского языка, борьба с памятниками Ленину и иным советским и российским деятелям и т.п. При этом совершенно неясно, как они планируют развивать отечественную экономику, если откажутся от рынков сбыта и кооперационных связей в ЕАЭС, которые приносят львиную долю денег в белорусский бюджет. Европа готова у нас покупать в основном нефтепродукты, сырьё и товары с низкой добавленной стоимостью, чего точно недостаточно для экономического роста.

Конечно, сломать и перевернуть всё с ног на голову гораздо проще, чем созидать полезные и реальные идеи и инициативы. Простые решения сложных вопросов, которые предлагает оппозиция, дабы увлечь за собой народные массы, в отдаленной перспективе приводят к катастрофе.

Не вызывают доверия у населения и старые песни оппозиции о свободе и демократии. С одной стороны, некоторые активисты именуют себя борцами за права человека, а с другой – демонстрируют неспособность к прямому диалогу с идеологическими оппонентами, оскорбляя их «пропагандистами», «холуями», «ватниками» и «белорусофобами». Права и свободы только для своих?

Внимание стоит обратить и на кадровый кризис в их тусовке. Тем, кто имеет серьезный политический и управленческий опыт (Мечислав Гриб, Станислав Шушкевич, Александр Милинкевич и др.), уже, как правило, более 70 лет, и они не высказывают политических амбиций. А среди новых лиц, которые должны заниматься корректировкой оппозиционной повестки в унисон с духом времени и генерировать свежие идеи, нет политиков, которые могли бы заручиться поддержкой народа благодаря управленческому опыту.

Кафтан-то новый, да дыры старые

В стане оппозиции осознают, что находятся в таком состоянии, что остаётся лишь обнять и плакать. Их классическая повестка малоинтересна населению, «бело-красно-белые» остаются де-факто субкультурой с собственной символикой, кумирами и системой ценностей.

Однако американские и европейские фонды продолжают выделять им средства на политическую борьбу – пусть и не так охотно, как ранее, поэтому складывать руки никто не собирается. В последние годы прозападные силы осваивают новую тактику − «идти в народ» через социальную и экологическую тематику, т.е. самые болезненные сферы для любого государства. Любое мало-мальски социальное недовольство, изначально никак не связанное с политикой, оппозиция пытается «оседлать», политизировать и повернуть в нужном ей направлении. На практике это проявляется тем, что во время общественных собраний по поводу социальных и экологических вопросов, как правило, появляются оппозиционные активисты, негосударственные флаги и политические лозунги.

Но и данная тактика не приносит особых результатов – в их стане сторонников не прибавляется.

Видно, поздно менять стратегию, когда доверие давно потеряно.

Кирилл Озимко