Новый спортивный рекорд установили в Лунинце

Во время первенства СДЮШОР по легкой атлетике (7-11 классы) установлен новый рекорд спортивного зала в прыжках в высоту — 1 метр 90 сантиметров. Его обладателем стал Денис Самандык из СШ №2 г. Лунинца.



Он же был лучшим среди юношей своего возраста в «гладком» и барьерном беге на 30 метров. Кроме названных дисциплин в программу соревнований вошли тройной прыжок и метание набивного мяча. Победителями стали Анастасия Жук, Кристина Горгун, Надежда Мехтиева, Кирилл Жук, Кирилл Климов, Анастасия Лазюк, Людмила Шуляк, Павел Олешкевич, Дарья Гуденко, Станислав Дудорга, Роман Мурзак, Елена Грицкевич и Илья Малей.